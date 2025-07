A cura di AdnKronos

Autostrada Torino Bardonecchia chiusa e occupata dai No Tav arrivati a Vanaus. Circa 3mila manifestanti, divisi in tre tronconi protestano contro l’Alta Velocità. I No Tav hanno incendiato alcuni veicoli nei cantieri e a Chiomonte e nell’area di San Didero hanno lanciato pietre e bombe carta contro gli agenti della polizia, che hanno risposto con gli idranti.

"Nessuna tolleranza per i violenti, massimo sostegno alle forze dell’ordine. Lunedì sarò in zona e porterò la mia solidarietà alle donne e agli uomini in divisa. Ho scritto anche all’amico ministro Matteo Piantedosi. Siamo determinati affinché questi malviventi siano messi in condizione di non nuocere", scrive intanto sui social Matteo Salvini, postando un video degli incidenti tra forze dell'ordine e No Tav.

"Temevamo che come ogni anno il Festival Alta Velocità si trasformasse nel pretesto dei soliti antagonisti No Tav per perpetrare violenze e azioni illegali come quelle che abbiamo visto oggi nei cantieri di un corridoio per noi strategico. E così è stato, con i soliti facinorosi che hanno dato sfogo alla loro furia contro i cantieri della Torino-Lione e le Forze dell’Ordine, lanciando pietre e bombe carta, forzando le recinzioni e appiccando almeno due incendi. Una guerriglia purtroppo annunciata. Noi stiamo dalla parte della legalità, della sicurezza e dei nostri uomini e donne in divisa, non a parole ma con i fatti. Abbiamo fatto approvare un provvedimento in Parlamento per punire severamente i professionisti dei disordini nelle piazze e nelle manifestazioni pubbliche. Chi delinque in questo modo non può restare impunito", dichiarano i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto.