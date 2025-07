A cura di AdnKronos

Fumata bianca, si è chiusa la partita sui dazi tra Usa e Ue con l'incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen seguito dall'annuncio del presidente americano e dalla presidente della Commissione europea a Turnberry, in Scozia, nel resort di golf del tycoon. L'elemento centrale dell'intesa è l'applicazione di tariffe del 15% per i prodotti europei esportati negli Usa, auto comprese.

"Con l'Unione Europea è stata fatta la più grande delle intese", ha detto Trump senza celare l'entusiasmo a fine giornata. "Con gli Stati Uniti abbiamo condotto un negoziato duro, ma equo" ha replicato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, spiegando che "il 15% è stato il massimo che siamo riusciti a ottenere".

"È stato molto difficile perché siamo partiti da posizioni molto, molto distanti", sottolinea von der Leyen, ricordando "che non dobbiamo dimenticare dove ci saremmo trovati il primo agosto: saremmo stati al 30%, e sarebbe stato molto più difficile scendere al 15%", livello di dazi Usa sull'export europeo concordato nell'accordo. "Il 15% è certamente una sfida per alcuni, ma non dobbiamo dimenticare che ci permette comunque l’accesso al mercato americano".

L'accordo commerciale raggiunto tra Ue e Usa, ha sottolineato la presidente della Commissione Europea, "crea certezza in tempi incerti" e "offre stabilità e prevedibilità ai cittadini e alle imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico".

"Si tratta di un accordo tra le due più grandi economie del mondo. Ogni anno commerciamo per 1,7 trilioni di dollari. Insieme rappresentiamo un mercato di 800 milioni di persone. E costituiamo quasi il 44% del Pil globale", ha proseguito von der Leyen, puntualizzando che, "poche settimane dopo il vertice della Nato, questo è il secondo pilastro che rafforza il partenariato transatlantico".

L'accordo prevede l'imposizione di una tariffa unica del 15% sulla maggioranza delle esportazioni europee verso gli Usa, spiega la presidente dell'esecutivo Ue. Il dazio "si applica alla maggior parte dei settori, comprese automobili, semiconduttori e farmaceutica", ed è "un tetto massimo chiaro: niente accumulo, tutto incluso. Quindi offre quella chiarezza tanto necessaria ai nostri cittadini e alle nostre imprese: questo è assolutamente cruciale".

Nell'incontro di ieri è stato anche deciso "l'azzeramento reciproco dei dazi su una serie di prodotti strategici". Si tratta, spiega von der Leyen, degli "aeromobili e le relative componenti, alcune categorie di prodotti chimici, determinati farmaci generici, apparecchiature per semiconduttori, alcuni prodotti agricoli, risorse naturali e materie prime critiche". "Continueremo a lavorare per aggiungere altri prodotti a questo elenco" promette.

Su acciaio e alluminio, Ue e Usa "affrontano la sfida esterna comune dell'eccesso di capacità globale. Lavoreremo insieme per garantire una concorrenza globale leale e per ridurre le barriere tra di noi. I dazi saranno ridotti e verrà introdotto un sistema di quote", così come fatto con il Regno Unito, tornando alle "quote storiche" e andando a creare "una protezione per gestire l’eccesso di capacità che vediamo a livello globale".

"L’acciaio rimane così com’è. L’acciaio e l’alluminio... Quella è una questione a livello mondiale" ha fatto eco Trump, aggiungendo che "resta tutto com’è". Il riferimento è ai dazi del 50% sull'acciaio e l'alluminio, imposti dalla Casa Bianca a livello globale, con l'unica eccezione del Regno Unito, al 25%.

"Non è stata presa alcuna decisione' sui dazi relativi agli alcolici, come vino e superalcolici, nel contesto dell'accordo commerciale raggiunto tra Ue e Usa. "È una questione che dovrà essere risolta nei prossimi giorni", ha spiegato la presidente della Commissione europea.

Come parte dell'intesa raggiunta, ha evidenziato Trump, l'Ue "acquisterà dagli Stati Uniti energia per un valore di 750 miliardi di dollari". "Hanno accettato, inoltre, di acquistare una grande quantità di equipaggiamenti militari".

L'acquisto europeo di 750 miliardi di dollari di energia statunitense "è diviso su tre anni", in funzione della durata del mandato di Trump alla Casa Bianca, e sarà dunque diviso in tranche da 250 miliardi all’anno. "In effetti abbiamo ancora troppo gas naturale liquefatto russo che rientra dalla porta di servizio nella nostra Unione europea. E ci sono ancora gas e petrolio russi in Ue, che non vogliamo più. Vogliamo assolutamente liberarci dei combustibili fossili russi", ha detto von der Leyen.

Per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini con l'accordo è stata scongiurata la guerra dei dazi in Occidente: "La base dell'accordo sui dazi al 15% è sostenibile. La soluzione negoziata è un risultato a cui le Istituzioni europee e gli Stati membri, inclusa l’Italia, hanno lavorato con grande impegno e facendo squadra comune, evitando di cadere nella trappola di chi chiedeva di alimentare uno scontro frontale tra le due sponde dell’Atlantico". "L'accordo garantisce stabilità, aspetto fondamentale per i rapporti tra due sistemi economici e imprenditoriali fortemente interconnessi tra loro, come sono quelli dell’Unione europea e degli Stati Uniti" hanno sottolineato la premier e i vicepremier.

"Allo stesso tempo, continuiamo a lavorare a Bruxelles per rafforzare il mercato unico, semplificare le nostre regole, tagliare la burocrazia, diversificare le relazioni commerciali e ridurre le nostre dipendenze. Infine, siamo pronti ad attivare misure di sostegno a livello nazionale, ma chiediamo che vengano attivate anche a livello europeo, per quei settori che dovessero risentire particolarmente delle misure tariffarie statunitensi", hanno concluso. "Il governo italiano continuerà a perseguire l’obiettivo di mantenere salda l’unità dell’Occidente, con la consapevolezza che ogni divisione ci renderebbe tutti più deboli ed esposti alle sfide globali".