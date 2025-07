A cura di AdnKronos

Prende il via il contest 'I Mille volti dell’Acqua'. Organizzato da Acea Spa con il centro sperimentale di Cinematografia di Roma, nasce con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sull’importanza della salvaguardia e dell'uso responsabile dell'acqua attraverso la creatività del linguaggio cinematografico. L'iniziativa, in una ottica di sostenibilità, spiegano gli organizzatori, si propone altresì di stimolare una riflessione collettiva e consapevole sul valore della risorsa idrica da proteggere e custodire con cura. Ulteriore obiettivo è quello di promuovere comportamenti virtuosi orientati alla tutela, all’ottimizzazione e al risparmio idrico, incoraggiando, attraverso l’espressione artistica del cortometraggio, la più ampia partecipazione all’iniziativa.

Il tema scelto quest’anno è 'I custodi dell'acqua-difendere il futuro, goccia dopo goccia' e vede come protagonista l’acqua in qualità di risorsa preziosa da proteggere, custodire, preservare e valorizzare con cura, in un’ottica di sostenibilità.

La partecipazione al contest è gratuita e aperta a tutti, sia persone fisiche (maggiori di 18 anni) che persone giuridiche, di qualsiasi nazionalità, genere, provenienza, origine geografica e credo. Per evitare un naturale conflitto di interessi, sono escluse/i le/i dipendenti del gruppo Acea e le/gli allieve/i del corso del centro sperimentale di Cinematografia, compresi, per entrambe le categorie, i loro familiari di primo grado. Chi partecipa dovrà necessariamente dichiarare di aver preso visione e di accettare il presente regolamento che è condizione necessaria per la partecipazione.

Ciascun partecipante potrà presentare un cortometraggio di qualunque genere (animazione, documentario, musicale, docufilm etc.), anche realizzato con dispositivi mobili, della durata di minimo 2 minuti e massimo 8 minuti (titoli di coda non compresi), realizzato in qualunque formato purché sia disponibile una copia proiettabile nel formato HD, che risulti in linea con il tema definito al punto che precede.

Ogni partecipante potrà presentare un’unica opera, edita o inedita, in due versioni: una versione con sottotitoli in italiano e una senza sottotitoli. I formati accettati sono mpg4 / quicktime apple pro res HQ / H264. Risoluzione: 1920 x 1080 pixel oppure 2048x1080. Non saranno presi in considerazione i cortometraggi ritenuti fuori tema e pervenuti oltre le tempistiche previste.

L'iscrizione al contest si effettua in due passaggi. In primo luogo con l'invio telematico della scheda di Iscrizione, previa presa visione e accettazione del regolamento e dell'informativa sulla privacy, entro il 13 agosto 2025 tramite il link della pagina dedicata sul sito www.gruppoacea.it. E poi con l'invio telematico della scheda di partecipazione, con contestuale invio dell'opera, della locandina e dei crediti, entro il 15 settembre 2025 tramite il link nella pagina del sito www.gruppoacea.it. I cortometraggi saranno valutati, in una prima fase, dall'organizzatore, attraverso una commissione, composta da membri di Acea e del centro sperimentale di Cinematografia, che selezionerà i tre migliori cortometraggi. In una seconda fase, questi ultimi saranno valutati da una giuria popolare, composta da tutti i dipendenti del gruppo Acea e da una giuria tecnica, composta dai vertici di Acea e da un rappresentante del Centro Sperimentale di Cinematografia.

La selezione del cortometraggio vincitore terrà conto anche dei seguenti criteri:

- coerenza tra il tema trattato e i contenuti rappresentati;

- parità di genere;

- equità, diversità e inclusione;

- intelligenza artificiale;

- innovazione: riferimento/presenza tecnologie innovative;

- età ossia l'inclusione di under 30 nel cast, nella troupe e produzione.

Completata la votazione, ogni giuria decreterà la propria classifica dal primo al terzo posto assegnando 30 voti al primo classificato, 20 al secondo e 10 all’ultimo classificato. La somma dei voti ricevuti dalle due giurie decreterà il cortometraggio vincitore. In caso di ex aequo, le due giurie saranno chiamate a votare nuovamente tra i finalisti che hanno ottenuto il medesimo punteggio.

Il premio speciale del gruppo Acea al cortometraggio vincitore sarà di 5mila euro. Il o la regista e il cast dei tre cortometraggi finalisti verranno ospitati nello stand di Acea durante la 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il corto vincitore sarà proiettato e premiato durante una serata speciale dedicata al Cinema.