A cura di AdnKronos

Negli ultimi giorni rimbalza in ambienti parlamentari un nome eccellente del centrosinistra per il dopo Sala a Milano. Si tratta del giornalista Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa. Al momento è solo una indiscrezione raccolta dall'Adnkronos. Anche perché manca ancora molto tempo alla scadenza naturale del mandato del sindaco (nel 2027), a meno di accelerazioni vista l'inchiesta in corso. Per questo, l'indiscrezione viene definita dalle stesse fonti una delle ipotesi sul tavolo ma prematura.

Il nome di Calabresi circola nei conciliaboli del Transatlantico, a Montecitorio. E avrebbe fatto scattare un campanello d'allarme nel centrodestra, dove pure si sta già ragionando sulle prossime elezioni comunali di Milano.