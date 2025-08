A cura di AdnKronos

"Ho grande rispetto per il presidente dell'Italia, il mio amico Sergio Mattarella. E' per questo che mi hanno rattristato aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti". Esordisce così un lungo post diffuso su X dall'ufficio del presidente israeliano, Isaac Herzog, con dichiarazioni di quest'ultimo, che afferma che "Israele non ha 'intenzione di uccidere in modo indiscriminato'".

"Ha ragione a dire che Israele è stato attaccato in modo brutale il 7 ottobre. Delle centinaia di persone innocenti prese in ostaggio da Hamas in quel giorno buio, 50 restano prigioniere, trattenute in condizioni disumane nei tunnel di Hamas - si legge -. Le loro sofferenze intollerabili, l'agonia delle loro famiglie e la sofferenza dei civili di Gaza, che non vogliamo, potrebbero finire oggi se gli ostaggi venissero rilasciati. Israele ha accettato numerose offerte mediate per un cessate il fuoco. Hamas ha ripetutamente respinto gli accordi e si è rifiutato di rilasciare gli ostaggi".

"Israele non ha 'intenzione di uccidere in modo indiscriminato'. Noi vogliamo vivere in pace e sicurezza - prosegue la lunga dichiarazione -. Sì, gli errori accadono in guerra e non siamo indifferenti alla sofferenza dei civili palestinesi a Gaza. Stiamo facendo di tutto per migliorare la situazione. Agiamo secondo il diritto internazionale in condizioni quasi impossibili. A differenza del nostro nemico che viola in modo palese e con orgoglio le convenzioni sui diritti umani e le leggi".

"Israele ha avviato uno sforzo umanitario importante, che puntiamo ad ampliare ulteriormente con i nostri partner, Italia compresa. I nostri amici devono avere lucidità morale: Hamas ha avviato questa guerra, Hamas tiene prigionieri gli ostaggi, Hamas è responsabile per le sofferenze da entrambe le parti e il pressing internazionale va indirizzato su di loro. Lo ribadisco - conclude - c'è una chiave per porre fine a questa tragedia ed è il rilascio degli ostaggi trattenuti a Gaza. Se Hamas volesse davvero un futuro migliore per la popolazione di Gaza, rilascerebbe subito gli ostaggi".