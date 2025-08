A cura di AdnKronos

Un nuovo caso autoctono di Dengue è stato identificato in Veneto, nel Vicentino. "E' stato diagnosticato dall'Unità operativa di Malattie infettive e tropicali dell'azienda Ulss 8 Berica 1 caso di Dengue in un uomo di 53 anni domiciliato a Brendola, senza storia di viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica", ha comunicato la Direzione Prevenzione della Regione Veneto, precisando che finora quest'anno "tutti i casi confermati di Dengue sono sempre stati correlati a viaggi in aree endemiche. Questo caso rappresenta quindi un primo evento autoctono nella regione, legato all'intensificazione dei viaggi internazionali nel periodo estivo, con il rientro di molti soggetti da Paesi in cui la malattia è endemica, e al clima favorevole alla proliferazione di Aedes albopictus (la zanzara tigre)".

La Regione Veneto, "in stretta collaborazione con l'Ulss 8 e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, appena ricevuta comunicazione del caso ha attivato tempestivamente le misure di sorveglianza previste: approfondimento dell'indagine epidemiologica sul caso, con valutazione tempestiva rispetto alle possibili esposizioni a rischio; monitoraggio entomologico; attivazione della procedura di disinfestazione straordinaria; misure di sorveglianza sanitaria rivolte agli altri soggetti nei luoghi di possibile esposizione; rafforzamento della sorveglianza sindromica in pronto soccorso".

"Mentre aumentano i casi di West Nile in Italia centromeridionale", con 12 nuove positività confermate ieri nel Lazio (9 contagiati con febbre e 3 con sindrome neurologica), che portano a 73 il totale degli infettati in regione da inizio 2025, compresi 3 decessi, il caso autoctono di Dengue in Veneto "si va ad aggiungere ai 3 già riportati dalle parti di Bologna (e ai 2 casi di Chikungunya sempre segnalati in Emilia)", fa il punto su Facebook l'epidemiologo Gianni Rezza, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi professore straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

"Sembrano per ora casi sporadici e, a parte il piccolo cluster bolognese, non geograficamente collegati fra di loro", osserva l'esperto. "Sia Dengue che Chikungunya - ricorda - vengono trasmessi da persona a persona tramite la zanzara tigre, vettore competente presente in Italia dagli anni '90 dello scorso secolo. Finora non sono stati segnalati outbreak delle dimensioni di quello verificatosi nelle Marche lo scorso anno, e la continua rilevazione di casi singoli fa sperare che il sistema sia migliorato nell'identificazione precoce dei casi. Evidentemente, quando una persona infetta rientra da una zona endemica, una volta punta da una zanzara tigre può trasmettere l'infezione più frequentemente di quanto pensassimo e, in alcuni casi, avviare una o più catene di trasmissione. Naturalmente l'estate è lunga e tali episodi di possono ripetere", ma "eseguire una diagnosi in tempi rapidi e intervenire prontamente con interventi di disinfestazione - sottolinea Rezza - è importante per contenere immediatamente eventuali focolai e diminuire il rischio di una più ampia diffusione".