A cura di AdnKronos

Il principe Harry e suo zio, il principe Andrea, arrivarono alle mani durante un litigio, con il duca di Sussex che fece sanguinare il naso del duca di York. La storia della furibonda scazzottata, avvenuta nel 2013 fra il secondogenito di Carlo e il fratello del re, è raccontata in una nuova biografia sul duca di York, un estratto della quale è stata pubblicata dal Daily Mail. I due ebbero un acceso litigio che sfociò in uno scontro fisico. "I pugni furono sferrati per qualcosa che Andrew aveva detto alle spalle di Harry", afferma l'autore di 'The Rise and Fall of the House of York' Andrew Lownie.

La presunta rissa - negata da un portavoce dei Sussex, scrive il Guardian - sarebbe iniziata quando "Harry ha detto a suo zio che era un codardo se non gli avesse detto in faccia ciò che aveva pronunciato alle sue spalle. A detta di tutti - racconta l'autore - Harry ha avuto la meglio su Andrew, lasciandolo con il naso sanguinante prima che la rissa venisse interrotta". Secondo il biografo, il duca di York disse al nipote che il suo matrimonio con Meghan Markle "non sarebbe durato più di un mese". Avrebbe, inoltre, "accusato Meghan di essere un'opportunista e di pensare che fosse troppo vecchia per Harry, aggiungendo che suo nipote stava commettendo il più grande errore di sempre", e avrebbe detto al figlio di Carlo di essere "impazzito", accusandolo di non aver fatto "alcuna verifica sul suo passato", prima del loro fidanzamento nel 2017.

Un portavoce di Harry e Meghan ha dichiarato: "Posso confermare che il principe Harry e il principe Andrea non hanno mai avuto una lite fisica, né il principe Andrea ha mai rivolto al principe Harry i commenti che si dice abbia fatto sulla duchessa del Sussex". Il duca e la duchessa hanno inviato una lettera legale al Daily Mail in merito alla pubblicazione di quelle che il loro portavoce ha descritto come "gravi inesattezze, commenti dannosi e diffamatori". Il libro sostiene che, oltre a Harry, anche suo fratello William ha avuto relazioni "problematiche" con Andrew per anni e che il duca di York è stato anche scortese con la principessa del Galles Catherine Middleton.

Re Carlo ha permesso al fratello minore di soggiornare nella Royal Lodge, una villa di 30 stanze nel Windsor Great Park, di proprietà della Corona. Tuttavia, l'anno scorso il sovrano ha posto fine alla rendita di Andrea, stimata in 1 milione di sterline all'anno, sollevando dubbi anche sull'uso futuro della dimora del principe. La fonte citata nella biografia di Lownie sostiene che il principe di Galles sia intenzionato a "sfrattare" il duca e la sua ex moglie, Sarah Ferguson, che vive con Andrew nonostante il divorzio della coppia avvenuto nel 1996.

Secondo una fonte, oltre allo zio, William detesta anche Sarah e non vede l'ora che arrivi il giorno in cui suo padre li cacci entrambi. Se Carlo non lo farà, vi garantisco che la prima cosa che William farà quando diventerà re sarà farli sfrattare". Il principe Andrea è caduto in disgrazia dopo una disastrosa intervista al Newsnight nel 2019 sulla sua amicizia con Jeffrey Epstein, il defunto finanziere americano condannato per reati sessuali. Il duca è stato privato dei suoi titoli reali e militari nel 2021.