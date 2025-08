A cura di AdnKronos

Sabato 30 agosto a Mirabilandia torna Fluo party 2025, la serata più fluorescente dell’estate. Un grande evento da non perdere, per divertirsi in una notte ricca di luci al ritmo della musica di Rds 100% Grandi Successi. Dalle ore 21, musica e animazione sono affidate al trio d'eccezione, composto dagli speaker Filippo Ferraro e Rino De Niro, insieme al Dj Jj Carrozzo, per far ballare tutti con il loro sound esplosivo, in un mix travolgente di colori e luci. Il parco divertimenti più grande d’Italia per questo evento speciale sarà aperto fino a mezzanotte, per una lunga notte luminosissima. Per godere al massimo delle atmosfere della notte e per rendere la serata più magica, si consiglia di indossare abbigliamento a tinta unita con colori molto chiari o molto scuri, accessori e make-up fluo. Le speciali luci wood metteranno in risalto le fluorescenze. All’interno del Parco, per l’occasione, sarà possibile acquistare bracciali luminosi, bacchette starlight e make-up fluorescenti per brillare come delle stelle nella speciale notte di Mirabilandia e Rds.

"Ci teniamo sempre ad organizzare in estate un Fluo Party in grande stile ed è per questo che anche quest’anno abbiamo confermato la scelta di un partner d’eccezione come Rds - dice Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia - ormai da anni abbiamo avviato una collaborazione con l'emittente per degli eventi estivi che riscuotono un grandissimo successo con il nostro pubblico di diverse età".

"La partnership con Mirabilandia, per una realtà come la nostra che vive di musica, eventi e connessioni autentiche con il pubblico, è un’opportunità per rinnovare il nostro obiettivo di coniugare intrattenimento e presenza sul territorio" sono invece le parole di Daniela Pozzessere, responsabile marketing di Rds 100% Grandi Successi. L’evento è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e sarà anche un’occasione straordinaria per godere fino a tarda notte del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Dalle ore 17.00 sarà attiva una speciale promozione online con entrata al parco – evento incluso – a partire da 12,90 euro.