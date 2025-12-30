A cura di AdnKronos

È stata identificata la ragazza trovata morta ieri nel cortile di un condominio di via Paruta, a Milano. Secondo le autorità si tratterebbe di Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente in provincia di Latina.

La giovane si sarebbe allontanata dalla famiglia lo scorso 4 novembre, che successivamente ne ha denunciato la scomparsa. Secondo gli inquirenti, un ultimo contatto telefonico risalirebbe alla mattina del 26 novembre quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

L'identificazione è stata possibile grazie all'estrapolazione delle immagini dalle telecamere di sorveglianza presenti nell'area e nelle zone circostanti il luogo del ritrovamento. La ragazza è stata riconosciuta dai genitori vedendo le foto diffuse sui giornali e in televisione.

Il corpo della ragazza è stato trovato nella mattinata di ieri dal custode del condominio. Il cadavere era riverso a terra e aveva alcune ecchimosi sul collo, oltre a un ematoma vicino l'occhio. Indosso, aveva una tuta da casa, ma non gli indumenti intimi. L'autorità giudiziaria, intanto, ha disposto l'autopsia per risalire alla causa del decesso, ma la data in cui l'esame verrà effettivamente eseguita non è ancora stata resa nota.