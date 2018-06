A cura della Redazione

Vincenzo Catapano si riconferma sindaco di San Giuseppe Vesuviano. Con il 72,35% di preferenze e con il consenso di 9.229 cittadini ricevuto al turno di ballottaggio del 24 giugno, guiderà l'amministrazione dell'Ente di piazza Elena d'Aosta fino al 2023, dando, così, continuità ad un progetto politico di rinnovamento intrapreso nel dicembre 2012.

«Sono emozionato - ha dichiarato - mentre la folla, ieri sera, al termine delle operazioni di scrutinio, lo avvolgeva per condurlo in piazza Garibaldi, dove ha tenuto un breve discorso di ringraziamento -. Rinnovo il patto con la città: sarò il sindaco di tutti. Non lasceremo nessuno indietro e completeremo il percorso già intrapreso di profondo cambiamento della città. Vi anticipo che la giunta che mi accompagnerà nei prossimi anni sarà una giunta pienamente politica, che rispetterà, dunque, le indicazioni date dal popolo».

Più sociale, più ambiente, più progetti per il territorio, una migliore fiscalità locale, più giovani, più cultura, più sviluppo: molte le tematiche in ballo nei prossimi cinque anni, ripartite in quattro macro-aree, da cui Vincenzo Catapano ripartirà, sin da subito, per dare ai cittadini di San Giuseppe Vesuviano gesti concreti e pratiche di buona amministrazione.

Ed allora: una biblioteca multimediale con aree studio: spazi di lettura, per arricchire il bagaglio culturale ed imparare a raccogliere e gestire le sfide di ogni giorno, luoghi dove poter esprimere il proprio talento e poter essere cittadini attivi del domani; la cittadella scolastica di via Croce Rossa, un bene confiscato alla mafia che diventerà un polo d’eccellenza per l’insegnamento e la formazione; la pista ciclopedonale, un parco urbano in cui i cittadini potranno essere liberi di passeggiare riappropriandosi dei propri spazi con mezzi di trasporto ecologici; la costruzione di campi di basket e calcio nei quartieri periferici e la riqualificazione di nuove scuole, per le quali già sono stati acquisiti i fondi; il doposcuola pubblico gratuito, per far sì che chi oggi sia in difficoltà, sia forte domani, accompagnandolo costantemente nel cammino di crescita e di miglioramento; una zona industriale, per diventare la città del lavoro, da cui i giovani non dovranno più scappare, favorendo, in tal modo, investimenti e ricchezza; il completamento del cammino di adozione del P.U.C., per rendere San Giuseppe Vesuviano la città delle opportunità.

«Mi rimetterò subito al lavoro - conclude Catapano -, lavoro che, in realtà, non ho mai interrotto, nemmeno durante questi giorni intensi di campagna elettorale. Adotterò immediatamente, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, tutti i provvedimenti necessari a consentire l’efficace ed efficiente raggiungimento degli obiettivi che abbiamo presentato durante la campagna elettorale. La buona amministrazione della città di San Giuseppe Vesuviano non può permettersi soste».

(comunicato stampa)

