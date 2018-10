A cura della Redazione

Alfonso Giaquinto, un 20enne di Ottaviano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai carabinieri della locale Stazione per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. I militari lo hanno notato su via San Leonardo ad Ottaviano e il suo atteggiamento li ha insospettiti; anche lui poi li ha visti e ha tentato di correre via, gettando in un’aiuola “qualcosa” ma i militari sono riusciti a bloccarlo.

Perquisito, Giacquinto è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina. A casa sono stati rinvenuti, sotto al letto del giovane, un bilancino di precisione e bustine di cellophane. Il tutto è stato sequestrato così come un cellulare che, anche una volta in caserma, continuava a squillare: verosimilmente erano gli acquirenti che avevano bisogno di rifornirsi.

L’arrestato è ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

