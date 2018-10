A cura di Mario Cardone

«La visita del ministro Alberto Bonisoli a Pompei dimostra l’interessamento del governo di contratto sul futuro del Parco archeologico di Pompei». Lo ha fatto sapere in un comunicato stampa la senatrice del Movimento 5 Stelle, Virginia La Mura, che coglie l’occasione per fissare alcune coordinate programmatiche rispetto al profilo e alle iniziative che il M5S intende conferire al programma di opere pubbliche che, come ha detto Bonisoli in conferenza stampa a Pompei, prevedono investimenti concreti di risorse, diversamente da prima, quando erano stati approntati solo progetti.

In primis bisognerà evitare opere invasive su un territorio ricco di giacimenti culturali (portati alla luce o ancora da scoprire). La Mura probabilmente si riferisce al progetto sulla doppia foce per il fiume Sarno, verso cui è stata da sempre contraria insieme a comitati ed associazioni del territorio; ma forse anche al progetto della Circumvesuviana per un circuito stradale alternativo attrezzato con parcheggi ed aree sotterranee mentre è in costruzione nell’area ex Italtubi di Torre Annunziata il grande complesso ricettivo di Maximall Pompeii che ha fatto insorgere non poche polemiche.

Altro argomento tratto nel comunicato della parlamentare, riguarda la costruzione dei parcheggi. «Dobbiamo evitarli nei pressi dei siti culturali e costruirli invece fuori dall’area della Buffer Zone, in modo tale che poi si possa arrivare con un sistema di navette elettriche in prossimità dei siti monumentali». Ha dichiarato la esponente grillina, spiegando che il progetto prevede di realizzare a regime un sistema intermodale che utilizzerebbe le tre linee ferroviarie già esistenti, che dovranno essere potenziate e rifunzionalizzate in prospettiva del nuovo servizio di natura turistica.

Allo stesso modo la senatrice La Mura annuncia un rilancio della linea Metrò del Mare in chiave turistica, nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

