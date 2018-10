A cura della Redazione

Venti persone denunciate. E' il risultato di una operazione interforze di controllo straordinario del territorio per il contrasto al rogo dei rifiuti, messa in campo nei comuni di Acerra, Afragola, Camposano, Castel Volturno, Castello di Cisterna, Ercolano, Frattaminore, Giugliano in Campania, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Mugnano, Napoli, Nola, Parete, Recale, Striano e Torre del Greco.



Impegnati 80 equipaggi, per un totale di 204 unità appartenenti al Raggruppamento «Campania» dell'Esercito Italiano, al Commissariato di Polizia di Stato e al Comando Compagnia Carabinieri di Torre del Greco, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Torre del Greco, al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia Metropolitana di Napoli, alle Polizie locali dei Comuni interessati, nonché personale dell'ARPAC.



Sono state controllate diciannove attività commerciali e imprenditoriali operanti nel settore dello stoccaggio e smaltimento rifiuti, dell'artigianato, cantieristico navale e meccanico. Otto di queste sono state sequestrate. Venti le persone deferite all?Autorità Giudiziaria, diciannove sanzionate, tre i lavoratori irregolari scoperti. Sei i veicoli sequestrati. Nel complesso sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 32.000 euro.

A Torre del Greco è stata sequestrata un’area di circa 500 mq, dove erano accatastati rifiuti di ogni genere, anche pericolosi. Sempre nella città corallina, un tappezziere è stato denunciato a piede libero per contrabbando di sigarette e fuochi d’artificio.

Controlli anche ad Ercolano, dove sono state sequestrate due ditte per produzione e smaltimento illegale di scarpe e tessuti e per illecita gestione di rifiuti anche pericolosi. Un’officina meccanica, sempre ad Ercolano, è stata sequestrata per abusivismo edilizio in quanto sul retro, su un terreno di circa 1.000 mq, sono stati costruiti illegalmente due capannoni adibiti a deposito di autoveicoli. Qui sono sono stati rinvenuti anche rifiuti abbandonati. Sequestrate penalmente, infine, due vetture per accertamenti sulla loro provenienza.

