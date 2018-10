A cura della Redazione

Pubblicato l'avviso per individuare nell'ambito di "Allena-mente" quaranta giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni con i quali realizzare attività polivalenti legate al progetto finanziato dall'iniziativa “Benessere Giovani - Organizziamoci” e realizzato dal Comune di Pollena Trocchia in partenariato con le associazioni Liberamente, Vesuvio Hub, Sott'e'ncoppa e Sirius. La durata del progetto è di 24 mesi e particolare attenzione darà ai percorsi di sostegno e accompagnamento, nei quali il giovane partecipante sarà dotato di ogni strumento necessario per il proprio sviluppo professionale.

"Con la pubblicazione dell'avviso di ricerca di giovani prosegue un percorso avviato a inizio dello scorso anno, che ha visto il Comune prima cercare e trovare partner con i quali presentare la propria proposta progettuale e poi essere finanziato dalla Regione Campania. Adesso si entrerà finalmente nel vivo del progetto, che vuole agire in due diverse direzioni, da una parte favorire nei protagonisti delle attività l'acquisizione di competenze, cercando così di rispondere al bisogno di professionalità espresso dalle aziende, e dall'altro fornire ai giovani gli strumenti tecnici e innovativi per l'avvio di esperienze in proprio", ha detto l'assessore alle politiche giovanili e vicesindaco Pasquale Fiorillo.

"Fornire competenze, conoscenze ed esperienze a giovani del territorio e metterli così in condizione di trovare o creare da sé quel lavoro che magari hanno rinunciato a cercare perché demotivati e scoraggiati rappresenta un importante servizio alla comunità che noi come Amministrazione siamo orgogliosi di fornire e io in particolar modo, perché ho curato in qualità di responsabile di settore, a suo tempo, la fase preparatoria del progetto e ora, come sindaco, sto vendendo la sua concretizzazione" ha aggiunto il primo cittadino di Pollena Trocchia, Carlo Esposito. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 16 novembre alle ore 12.

