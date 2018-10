A cura della Redazione

Pochi secondi e la copertura in asfalto di una palzzina a Scafati si solleva. E' l'effetto del forte vento che ha flagellato l'area vesuviana nella giornata di lunedì 29 ottobre.

Nel filmato si vede la guaina in asfalto letteralmente sradicata e lanciata in aria, finendo poi con l'infrangersi in terra. Attimi davvero choccanti.