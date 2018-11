A cura della Redazione

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano è stato ammesso al finanziamento di circa 500mila euro per la completa riqualificazione dell'immobile sito in via G. Ungaretti, nei pressi dell'area mercato (struttura dell'ex macello), destinato ad ospitare la sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

«Questo risultato, frutto di lavoro attento e di meticolosa programmazione, ci consente di proseguire nel profondo ammodernamento della nostra città - ha commentato il sindaco Vincenzo Catapano -. Continuiamo a mantenere gli impegni che abbiamo assunto con i cittadini, lavorando senza sosta ed in modo responsabile».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook