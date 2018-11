A cura della Redazione

Viene denunciato dalla moglie e dalla figlia per maltrattamenti, impedisce loro di rientrare in casa. Arrestato ad Ercolano, dai carabinieri della locale Tenenza, un 50enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, un operaio, aveva minacciato con un taglierino le due donne - di 46 e 20 anni - che si erano rivolte ai militari per i suoi comportamenti violenti, non consentendo loro di accedere all'abitazione in cui vivevano.

I carabinieri sono così intervenuti d'urgenza presso la casa, in via Canalone, arrestando il 50enne e traducendolo a Poggioreale. Il taglierino è stato poi rinvenuto e sequestrato.

