A cura della Redazione

Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, al Cinema Teatro Italia di San Giuseppe Vesuviano una tavola rotonda tra studenti, amministratori e professionisti dei Servizi Sociali. Venerdì 30 novembre, alle ore 9:30, gli studenti dell'I.S.I.S. Einaudi-Giordano ribadiranno il loro "no" alla violenza sulle donne.

Lo faranno nell'ambito dell'evento promosso dal Comune di San Giuseppe Vesuviano - Assessorato alle Pari Opportunità - in collaborazione con il Centro Antiviolenza, la Commissione Pari Opportunità, e con la preziosa testimonianza del giovane Carmine Ammirati, figlio di Enza Avino (foto), vittima innocente di una mano assassina. La donna fu uccisa a Terzigno il 14 settembre 2015 dall'ex compagno, condannato in primo grado a 30 anni di reclusione.

Nel corso della mattinata, la tavola rotonda sarà intervallata dalla proiezione del film "L'Amore Rubato”, film di estrema intensità emotiva, in cui cinque donne, seppur di diversa età, sono accomunate dall'essere vittime di violenza.

Gli studenti esprimeranno i loro pensieri, condividendo le riflessioni sul tema, al fine di far emergere quelli che sono gli stereotipi più comuni che affondano radici già nelle giovani generazioni. L’evento, a cui presenzierà anche Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano, è ad ingresso libero.

«Sono contenta che la celebrazione della giornata internazionale contro la violenza di genere - commenta Silvia Annunziata, assessore alle Pari Opportunità - coincida, quest’anno, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge ribattezzato Codice Rosso. Il disegno di legge prevede che le denunce per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o di convivenza, debbano essere consegnate immediatamente ad un magistrato che, da quel momento, avrà tre giorni di tempo per ascoltare la testimonianza della donna».

