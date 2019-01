A cura della Redazione

Riaprirà da venerdì 1 febbraio la strada del Gran Cono, che conduce al Vesuvio, sul territorio di Ercolano. Lo annuncia il sindaco Ciro Buonajuto. «Ho preso parte al sopralluogo sui luoghi in cui sono in corso i lavori per la messa in sicurezza - ha spiegato il primo cittadino -. Il colonnello dei Carabinieri Michele Capasso, il comandante della Polizia Municipale Francesco Zenti, il rappresentante della Città Metropolitana Michele Maddaloni ed i rappresentanti dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ercolano hanno constatato che sono stati rimossi gli elementi di potenziale pericolo lungo la strada, per cui da venerdì sarà riaperto il tratto che conduce al Gran Cono».

Le opere di messa in sicurezza sono durate due mesi. «Voglio ringraziare la Città Metropolitana e il Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Caserta- ha concluso Buonajuto -. Un ringraziamento va anche a tutti gli operatori che lavorano sul Vesuvio per aver avuto pazienza ed aver manifestato sempre in modo civile il disagio provocato dalla chiusura della strada».

