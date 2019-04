A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nola hanno arrestato Giuseppe Menna, di 22 anni, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto nasce da un’attività investigativa svolta dagli agenti durante quale è emerso che il giovane poteva avere droga in casa.

Difatti, ieri mattina, lunedì 15 aprile, i poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Marigliano a Somma Vesuviana nel quale hanno rinvenuto, nascosto in un armadio della camera da letto, un marsupio contenente tre panetti di hashish per un peso di circa 300 grammi, insieme ad un coltello.

Invece in uno sgabuzzino è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 650 euro.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.