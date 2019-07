A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Poggiomarino hanno arrestato per spaccio di droga due uomini notati mentre vendevano una dose di cocaina ad un acquirente dietro pagamento di 50 euro. Sono stati sorpresi di militari in via Passanti Flocco.

Pasquale ambrosio, 46enne di Boscoreale, e Domenico Albano, 52enne di Scafati, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di droga, sono stati bloccati e, dopo le formalità, tradotti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.