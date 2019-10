A cura della Redazione

I poliziotti del commissariato di San Giorgio a Cremano sono intervenuti ieri sera in via de Lauzieres per una lite in strada tra due uomini nella quale uno aveva ferito l’altro con un coccio di bottiglia.

La vittima è stata soccorsa dagli agenti ed in seguito medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni per ferita da taglio al collo.

È. V. , di 33 anni, è stato denunciato per lesioni personali.