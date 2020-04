A cura della Redazione

È stato pubblicato l’Avviso Pubblico riservato residenti ad Ercolano per la concessione dei buoni spesa disposti al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica da COVID 19 in corso.

Possono presentare domanda per accedere al buono spesa prioritariamente i nuclei familiari che nel mese di marzo 2020 non hanno percepito alcuna fonte di entrata monetaria inclusa qualsiasi forma di sussidio pubblico e successivamente, fino ad esaurimento delle risorse, i nuclei familiari che, nel mese di marzo 2020, hanno avuto una fonte di entrata, anche derivante da sussidi pubblici, inferiore al limite della soglia di povertà assoluta calcolata su base Istat. (In entrambi i casi i nuclei familiari non devono possedere valori mobiliari (riferito a conto correnti e libretti di risparmio) superiori a 1.000,00 euro.

Le domande devono essere trasmesse, congiuntamente al documento d’identità, esclusivamente nelle modalità di seguito indicate:

- a mezzo pec al seguente indirizzo: servizisociali.ercolano@legalmail.it;

- a mezzo mail al seguente indirizzo covid@comune.ercolano.na.it;

- a mezzo WhatsApp al numero 3427410357. Si precisa che tale linea non è abilitata alla ricezione delle chiamate.

Solo per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo mail o whatsapp sarà consentita la compilazione dell’autocertificazione, con l’ausilio dei dipendenti comunali, per via telefonica ai numeri 081 7881456 - 081 7881460 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.ercolano.na.it.