A cura della Redazione

Strage di api nell'azienda Apicoltura Vesuvio ad Ercolano. Ignoti sono hanno appiccato il fuoco ad 8 arnie provocando la morte di oltre 10 mila api.

Amarezza mista a rabbia da parte dei titolari dell'azienda :"Doveva essere una semplice raccolta di polline - è stato scritto in un post su facebook - invece abbiamo trovato questo. Non riusciamo a capire chi possa volere il male di queste povere creature, non riusciamo a capire come la gente possa pensare di entrare in una proprietà privata e permettersi di fare ciò che vuole, non riusciamo a capacitarci".

Le forze dell'ordine stanno indagando sull'increscioso e efferato episodio e si spera, attraverso le immagini delle telecamere, possano risalire ai colpevoli di questo brutale raid.

Le api, in quanto insetti impollinatori, hanno un ruolo importantissimo perché il 90% delle piante da fiore selvatiche hanno bisogno di questa categoria di insetti per riprodursi e sono fondamentali per la conservazione delle specie animali, della biodiversità dunque, e di interi habitat naturali. Senza considerare poi le colture agrarie interessate all’impollinazione, come cereali, frutta, verdura. L’aumento costante di morte delle api ogni anno dovrebbe davvero preoccupare tutti e anche per questo il delitto commesso ad Ercolano è inammissibile

Solidarietà all'azienda da parte del consiglire regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e della senatrice dei Cinque Stelle Virgina La Mura. “Trovo raccapricciante quanto accaduto ad Ercolano - afferma la capogruppo della Commissione Ambiente - con migliaia e migliaia di api morte, un delitto che non deve rimanere impunito. I colpevoli dovrebbero essere processati come se avessero commesso un omicidio, un delitto contro l’essere umano. Si tratta di esseri viventi da difendere e tutelare e non possiamo tollerare atti di questo tipo. Esprimo profonda solidarietà ai titolari dell’azienda, che certamente più di tutti sanno quanto le api siano fondamentali per l’ecosistema. Mi attiverò affinché tutta la comunità sensibile alle tematiche ambientali possa offrire il proprio contributo a favore dell’azienda colpita, un gesto simbolico che faccia comprendere a tutti da che parte stare e contro chi invece puntare il dito".