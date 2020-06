A cura della Redazione

Il Museo Matt di Terzigno riapre, dopo la chiusura forzata, ampliando l’offerta di vista con un nuovo prestigioso allestimento, grazie alla collaborazione con il Parco Nazionale del Vesuvio e con i prestigiosi reperti del Parco Archeologico di Pompei.

Il Salone della Villa 6 di Terzigno, con un ciclo figurativo (megalografie) di grande suggestione, sarà per la prima volta fruibile al pubblico, nell’esposizione allestita nella Sala 4/ piano superiore del MATT.

L’ ambiente, probabilmente usato con funzione di triclinio con affaccio sul portico, era una delle più belle e raffinate sala della villa.

Al taglio del nastro e alla conferenza stampa di presentazione in programma giovedì 18 giugno 2020 alle 11,30 interverranno il Sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri; l’assessore alla Cultura, Genny Falciano; il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Massimo Osanna; il Direttore Generale del Grande Progetto Pompei – Unità Grande pompei, Mauro Cipolletta; il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Agostino Casillo e rappresentanti di altre Istituzioni.

La Villa 6 viene considerata la più importante tra quelle ritrovate a Terzigno. Fu scoperta nell’area della Cava Ranieri dove sorgerà il Parco Archeologico Naturalistico Geologico, ed è ubicata tra la Villa 1 e la Villa 2, che furono esplorate con diverse campagne di scavo a partire dal 1993 e l’ultima nel 2011.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sui social del Museo MATT e degli altri Enti coinvolti nel Progetto, in modo da poter far partecipare, in modalità online, la Cittadinanza che, a causa delle misure di contenimento della pandemia, non potrà esserci di persona.