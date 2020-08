A cura della Redazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto 2 spacciatori di stupefacenti e ne ha denunciato un terzo, nell’ambito di attività di controllo del territorio.

L’operazione si inserisce nel quadro dell’intensificazione dei servizi di contrasto agli illeciti in materia di rischio epidemiologico da COVID-19 disposti anche nei week-end del mese di agosto, con particolare riferimento al fenomeno della “movida”.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Nola, durante un controllo su strada, all’altezza del casello autostradale di Napoli Est - San Vitaliano, nei confronti di 3 cittadini diretti a un evento organizzato in zona vesuviana, hanno scoperto, all’interno dell’auto, 5 dosi di cocaina, 1 di Marijuana, 15 di MDMA, 20 pasticche di Ecstasy e 15 di Crack. Per 2 di essi, un 47enne ed un 39enne di Napoli, sono scattati gli arresti domiciliari mentre il terzo, un 46enne, anch’egli di Napoli, è stato denunciato a piede libero.