Il sindaco do Portici Enzo Cuomo è guarito dal coronavirus.

È lui stesso a darne notizia sulla sua pagina di facebook.

"Ho vissuto momenti e giorni difficili - ha scritto - circondato ed avvolto dall’affetto e dalle attenzioni dei miei familiari e rincuorato dai bellissimi gesti di bambini e persone che neanche conosco personalmente. La mia personale esperienza di positivo al Covid, per fortuna con pochi sintomi, mi restituisce alla nostra Comunità più forte e consapevole che con terapie disciplina e pazienza si batte questo maledetto e subdolo virus. Adesso dobbiamo rafforzare le nostre attenzioni alle attività economiche in sofferenza sollecitando il Governo a velocizzare i ristori decretati a favore di chi sta subendo ingenti perdite nelle entrate, occorre che chi è positivo sia in isolamento domiciliare e faccia delle terapie adeguate facendosi consigliare dal proprio medico di famiglia, ma sopratutto si armi di pazienza e disciplina. Continuerò ad offrire la nostra collaborazione istituzionale alla ASL le cui strutture si stanno mostrando, purtroppo, inadeguate a gestire una tale quantità di persone positive al COVID nelle nostre città. Questo è il momento della unità di intenti - conclude Cuomo - e proprio quando la sofferenza di tanti aumenta c’è bisogno di unire le istituzioni e le comunità e non dividerle"