A cura della Redazione

Ausiliare del traffico trova portafogli con circa 200 euro al suo interno e lo consegna ai carabinieri.

E’ accaduto nei giorni scorsi ad Ercolano. Lucia B., ausiliare della sosta e del traffico dipendente della Publiparking, mentre svolgeva servizio in via IV NOvembre, nei pressi degli scavi di Ercolano, rinveniva per terra un portafogli con all’interno 185 euro, più carte di credito, bancomat e documenti personali del legittimo proprietario.

La giovane non ci pensava su due volte: raccoglieva il tutto e si recava presso la locale Tenenza dei carabinieri per consegnare ai militari quanto trovato per strada.

Un comportamento apprezzato dai vertici della Publiparking e dallo stesso sindaco Ciro Buonajuto, che si congratulava con la 23enne per il nobile gesto.

Immaginiamo la reazione del proprietario del portafogli smarrito, che oramai si era rassegnato a non ritrovare più soldi e documenti. Un comportamento esemplare quello dell’ausiliare del traffico da prendere ad esempio per tanti giovani e che ci fa guardare con maggiore fiducia al futuro.