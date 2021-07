A cura della Redazione

Singolare bottino quello intercettato dagli agenti di Polizia del Commissariato di San Giorgio a Cremano, che, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di furto in un supermercato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che gli addetti alla vigilanza dell’esercizio commerciale avevano fermato, oltre la barriera dell’uscita senza acquisti, un uomo ed una donna che, poco prima, avevano asportato e riposto in uno zaino 96 scatolette di tonno e 2 bottiglie di liquori del valore di 145 euro.

O.P. e M.I., 33enni georgiani irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per furto aggravato e ingresso irregolare sul territorio dello Stato mentre la merce è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.