A cura della Redazione

Il sindaco si Ottaviano, Luca Capasso, rinvia l'apertura delle scuole superiori in presenza. Gli studenti, infatti, torneranno in aula solo il 13 gennaio e non il 10, come da calendario nazionale.

Un ulteriore provvedimento che va oltre quanto stabilito dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha posticipato il ritorno a scuola per gli alunni dell'infanzia, elementari e medie al 31 gennaio.

"Dal 10 al 12 gennaio - fa sapere Capasso - saranno effettuati gli screening con tamponi antigenico salivari sugli alunni delle superiori, dal 13 si torna in presenza".

A Somma Vesuviana, invece, il sindaco Salvatore Di Sarno ha disposto la didattica a distanza per gli studenti delle superiori fino al 15 gennaio.