A cura della Redazione

I carabinieri forestali della Stazione Parco di Ottaviano hanno denunciato per abusivismo edilizio un 55enne incensurato di San Giuseppe Vesuviano.

Durante una pattuglia a piedi in area montana, i militari hanno scoperto che in località Recupe, alle pendici del Vesuvio, erano state avviate opere di sbancamento e livellamento del terreno. Tuttavia, nessuna autorizzazione era stata richiesta e ottenuta.

In un noccioleto era stata spianata anche una strada: per garantire il passaggio lungo una linea di circa 65 metri, con l'estirpazione di molti alberi. La strada è stata sequestrata, così come i terrazzamenti creati.