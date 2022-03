A cura della Redazione

Sequestrati circa 40 kg di prodotti ittici nell'area mercatale di Ercolano. Il personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, personale del Servizio Veterinario dell'ASL NA 3 SUD e della Polizia Locale di Ercolano, hanno effettuato controlli presso diverse attività commerciali.

Un rivenditore aveva posto in commercio diversi prodotti ittici surgelati, tra cui polpi veraci, calamari, mitili e gamberi, senza garantirne la dovuta tracciabilità e, per i quali, il titolare dell'esercizio commerciale non è stato in grado di fornire alcuna informazione idonea a risalire alla provenienza dei medesimi, secondo quanto tassativamente richiesto dalla normativa europea e nazionale vigente.

In mancanza del requisito fondamentale della tracciabilità, ai fini di tutela dei consumatori, al commerciante è stato elevato un verbale di contestazione di illecito amministrativo, di 1.500 euro, ed il prodotto ittico, circa 40 Kg, sottoposto a sequestro per la successiva distruzione.