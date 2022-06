A cura della Redazione

Inaugurata la seconda "Casa dell'Acqua" a San Giorgio a Cremano. Erano presenti il sindaco Giorgio Zinno, l’assessore all’Ambiente Carlo Sarno e una delegazione dell’azienda Velia Ambiente, che dal primo maggio è subentrata nei servizi di igiene urbana nel comune della provincia di Napoli.

Si tratta di un altro punto di prelievo e si trova in via Cappiello, andando ad aggiungersi a quello già in funzione di via Bachelet. Si tratta di un’iniziativa a cura di Velia Ambiente.

Si parte dall’esperienza positiva del punto di prelievo di via Bachelet, nei pressi del mercato alimentare coperto. Entrambe le “Case dell’Acqua” consentono alla cittadinanza di prelevarla purificata, semplice o frizzante, al costo di 5 centesimi al litro. Il distributore funzionerà 24 ore su 24 ed è disponibile non solo per i residenti ma per chiunque voglia utilizzarlo.

Per prelevare l'acqua dal distributore basterà introdurre in monete un minimo di 5 centesimi per riempire mezzo litro o un litro, diminuendo al minimo l’uso della plastica nelle nostre case. Come per il punto di via Bachelet, anche in via Cappiello è possibile utilizzare delle card ricaricabili che consentiranno di prelevare acqua a partire da 2,5 centesimi per mezzo litro. La card potrà essere ritirata presso un esercizio commerciale di via Cappiello (di fronte alla “casa dell’acqua”) al costo di 5 euro a partire da lunedì prossimo. E’ sempre possibile, invece, comprare l’acqua con moneta.

Sono garantite tutte le norme igieniche e di sicurezza. I filtri di purificazione vengono cambiati ogni 4 mesi garantendo sempre acqua controllata, pulita e purificata batteriologicamente. Inoltre l'impianto verrà periodicamente sanificato. Porterà innegabili benefici sia all'ambiente con meno CO2, meno produzione di bottiglie in plastica e meno rifiuti da smaltire. La cittadinanza è chiamata infatti a utilizzare sempre meno plastica e servirsi di bottiglie di vetro riutilizzabili dopo un’accurata sanificazione prima del prelievo di acqua.