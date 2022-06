A cura della Redazione

Poco più di un mese fa fu denunciato per bagarinaggio, poiché sorpreso dai carabinieri a vendere a prezzi maggiorati i ticket per l'ingresso al cratere del Vesuvio. Ora, lo stesso uomo, un 54enne di Torre del Greco già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per porto abusivo d'armi.

Gli agenti della Polizia Locale di Ercolano, guidati dal comandante Nicola Vanacore, nel corso dei controlli nell'area del vulcano, nella zona di Quota 1.000, l'hanno sopreso con due coltelli. Imperterrito, il soggetto è stato beccato nuovamente all'ingresso del Parco Nazionale.

"Il rispetto della legalità, la sicurezza dei cittadini e dei turisti restano punti fondamentali per promuovere e valorizzare il territorio - ha detto il sindaco Ciro Buonajuto -. Non facciamo sconti a nessuno, perché ad Ercolano indietro non si torna. Il Vesuvio è patrimonio di tutti, e da tutti va preservato, difeso, tutelato, non mi stancherò mai di dirlo".