A cura della Redazione

Spacciatore arrestato dalla Polizia. Stanotte, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sacco e Vanzetti a Marianella, quartiere della periferia nord di Napoli, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una donna a bordo di un’auto.

Il pusher, alla vista dei poliziotti, ha tentato di eludere il controllo allontanandosi frettolosamente. E' stato però raggiunto e bloccato e trovato in possesso di 55 stecchette di hashish del peso di circa 102,2 grammi, 2 cellulari e circa 130 euro, mentre la donna aveva una stecchetta della stessa sostanza del peso di circa 1,3 grammi.

Un 22enne di San Giorgio a Cremano è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.