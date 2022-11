A cura della Redazione

Amministratore di una discoteca denunciato dai Carabinieri. Era di 450 il numero massimo di clienti che un locale di trattenimento di Pollena Trocchia poteva ospitare, 1.000 invece i biglietti venduti, ancora altri 1.000 i clienti fuori in attesa di entrare anche senza aver comprato in anticipo il ticket.

Poteva trasformarsi in una tragedia con le immagini di Seoul ancora vivide nella memoria.

Questa notte i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti in via Garibaldi, dove si era creato un enorme assembramento di giovani. Quasi 1.000 persone, molte sotto la soglia dei 18 anni, attendevano di entrare in una discoteca per festeggiare Halloween.

Non avevano il biglietto e si erano viste respingere all’ingresso. I militari hanno chiesto spiegazioni al titolare e scoperto che, nonostante il locale potesse ospitare massimo 450 persone, all’interno erano stipati 1.000 astanti. E fuori la carica di altrettante persone. Il locale è stato fatto sgomberare e solo dopo qualche ora si è ristabilito l’ordine lungo quella strada.

L’amministratore della società, un 39enne di Cercola già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Avviato l’iter per chiusura dell’attività.