A cura della Redazione

Un bel po' di guaina bituminosa, quella utilizzata per ricoprire e impermeabilizzare i solai per intenderci, sversata abusivamente in strada. Accade a Ercolano, dove gli agenti della Polizia Locale hanno denunciato un 45enne di Portici per reato ambientale, sversamento, trasporto di rifiuti pericolosi e abbandono.

L’uomo è stato sorpreso, dal Nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale, guidata dal comandante Nicola Vanacore, mentre depositava l'ingente quantitativo in via Vesuvio, su un’area di circa 10 metri quadrati.

“Chi abbandona rifiuti è un criminale, che va punito - dice il sindaco Ciro Buonajuto -. La tutela e la difesa dell’ambiente è una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme. Ogni giorno facciamo la nostra parte per mantenere alta l’asticella della legalità. Il Vesuvio è patrimonio di tutti e da tutti va preservato, difeso e tutelato. I controlli effettuati dalla Polizia Locale, che ringrazio, vanno in questa direzione”.