A cura della Redazione

Peppe Iodice a Ercolano. Il noto comico napoletano sarà protagonista nella serata di martedì 20 dicembre al Parco del Miglio d'Oro con il suo spettacolo "Compilescion".

Insieme a lui, Gianni Mobilya e la Tammurriata Band.

L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Il sindaco Ciro Buonajuto, intanto, ha firmato l'ordinanza "Natale Sicuro" per regolamentare le attività da poter svolgere in città in occasione delle festività. Il provvedimento sancisce il divieto per i giorni 24 e 31 dicembre la vendita e il consumo di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro su tutto il territorio cittadino e la produzione ed emissione sonore all’esterno dei locali e sulla pubblica strada.

Inoltre è vietato, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023, la vendita di fuochi e giochi pirotecnici su tutto il territorio comunale.

Le attività commerciali, in particolare bar, che organizzeranno brunch e aperitivi nelle giornate delle due vigilie, il 24 e 31 dicembre, dovranno concluderli entro le ore 18. I trasgressori verranno puniti con ammende dai 50 ai 3mila euro.

Pubblicato infine dal Comune il programma degli eventi che animeranno le feste in città.