A cura della Redazione

Tanta paura ieri sera a Portici, dove un incendio è divampato in un appartamento di uno stabile nella IV traversa a destra di via Libertà, al parco Schiano. Sono state 26 le persone tratte in salvo insieme a 10 cani. Lo fa sapere il sindaco Enzo Cuomo, il quale fa sapere che le fiamme sono state domate "faticosamente".

Tutte rimaste intossicate dal fumo, alle quali è stato somministrato ossigeno e sottoposte alla prime cure mediche. L'ANSA riferisce di alcuni feriti poi trasportati in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco, personale sanitario, la Polizia Municipale e le forze dell'ordine.

Due i fabbricati coinvolti, con il terzi e quarto piano dell'edificio in fiamme. Sgomberate 26 famiglie lì residenti, per un totale di 72 persone. Da accertare le cause e la dinamica dell'incendio.

(foto Vigili del Fuoco)