Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Arlotta a Portici un uomo uscire dal portone di uno stabile e salire a bordo di un auto con fare sospetto, per poi allontanarsi.

I poliziotti lo hanno raggiunto in corso Garibaldi dove lo hanno controllato trovandolo in possesso di due telefoni cellulari; inoltre, hanno effettuato un controllo nella sua abitazione presso lo stabile da cui era uscito ed hanno rinvenuto una busta contenente 70 involucri di cocaina, un altro involucro contenente la stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 40 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 150 euro.

G.T., 27enne di Portici con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli è stata contestata una violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.