A cura della Redazione

Il personale della Polizia Municipale di Volla, su espressa disposizione del Comandante Ten. Col. Giuseppe Formisano, ha intensificato i controlli sul territorio.

In particolare, i caschi bianchi si sono concentrati sul rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata da parte dei cittadini e delle ditte. Hanno partecipato allle verifiche anche i dipendenti dell’ufficio Ambiente del Comune nonché la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana.

Contestate dalla Polizia Municipale 7 infrazioni. Il controllo è stato effettuato anche per sanzionare tutto ciò che illecitamente impedisce la libera circolazione dei marciapiedi quindi anche i commercianti che li occupano irregolarmente con la merce esposta, e per i quali è stato chiesto al Suap, come sanzione accessoria, anche la chiusura dell’attività commerciale. Sanzionate inoltre le auto in sosta proprio sui marciapiedi.

Negli ultimi mesi sono stati ben 172 i verbali irrogati dalla Polizia Municipale per tali illeciti, pari ad un introito stimabile in circa 15mila euro.