A cura della Redazione

Siamo a Volla. La paletta si solleva davanti ad un’utilitaria in via Filichito. Il 34enne alla guida, incensurato, rallenta. Nessuna fuga, si appella alla sorte. Con lui un 36enne, anche lui sconosciuto alle forze dell’ordine.

Rispondono cortesi, consegnano i documenti ma non riescono a nascondere l’agitazione.

Il loro sguardo corre inconsapevolmente dai carabinieri ad un sacchetto bianco sul cruscotto. I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco riescono facilmente ad interpretare il linguaggio silenzioso del volto.

Afferrano quella busta, la scartano e trovano al suo interno 97 grammi di hashish. Lo sguardo ora corre al tappetino lato passeggero. I carabinieri troveranno droga anche lì, due dosi della stessa sostanza. Nelle loro tasche anche migliaia di euro. Tutto denaro ritenuto provento illecito e sequestrato con la droga.

Stupefacenti e contanti anche nelle rispettive abitazioni. Ancora hashish e nel conto finale oltre 14mila euro.

I due sono stati arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio e sono ora in carcere, in attesa di giudizio.