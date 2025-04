A cura della Redazione

Poco fa i carabinieri della Stazione di Ottaviano e i militari della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti al Cardarelli.

Poco prima una donna di 30 anni era stata trasferita d’urgenza dal 118 di San Gennaro Vesuviano per delle ustioni di terzo grado sul corpo.

La donna è deceduta appena arrivata in ospedale. Il marito della donna è stato accompagnato in caserma per essere sentito dal Pm di turno della Procura della Repubblica di Nola.