A cura della Redazione

Il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

Nel giorno che ha visto nel 1616 la morte di Miguel de Cervantes, Garcilaso Inca de la Vega, William Shakespeare e la nascita, nei secoli a seguire, di Nabokov e del premio Nobel islandese Halldor Laxness, l’Unesco ha deciso di fissare a livello globale la giornata che celebra l’importanza dei libri, della loro lettura, della loro pubblicazione e la proprietà intellettuale di chi ne è autore.

L’Associazione La Bottega delle Parole di San Giorgio a Cremano, per celebrare la ricorrenza, che cade anche nella giornata dei festeggiamenti per il Santo Patrono cittadino, organizza una serie di eventi in Villa Falanga.

Proprio la santificazione sangiorgese porta con sé una particolare tradizione legata ai libri. “C’è una leggenda catalana che narra che quando San Giorgio sconfisse il drago, dal sangue dell’animale nacquero delle rose e per commemorare l’avvenimento, negli anni, i cavalieri regalavano rose alle donne e le donne per ringraziare regalavano agli uomini libri” racconta Miryam Gison, libraia e presidente dell’Associazione “anche quest’anno per celebrare la Giornata mondiale del libro abbiamo pensato di organizzare incontri per tutti gli appassionati di lettura, grandi e piccoli in questo speciale luogo di San Giorgio a Cremano che è Villa Falanga che da due anni è l’unico Parco Letterario della provincia di Napoli”.

Dalle ore 17 Villa Falanga, diventerà luogo di lettura e scrittura. Nel Gazebo dello Scrittore, in Villa, verrà posizionata una macchina da scrivere per l’attività di Scrittura a Staffetta. Si alterneranno appassionati per dare vita ad un racconto in itinere e a più mani; ogni paio di righe del racconto nasceranno dall’estro di uno “scrittore” diverso.

Dalle 18,30 inizierà l’All you can read, la vendita dei libri usati in ottime condizioni un tanto al kilo così che libri già letti e amati possano incontrare nuovi lettori.

Durante tutto il pomeriggio le lettrici della Bibliobimbi comunale saranno in Villa Falanga per un corner di lettura ad alta voce per i più piccoli.