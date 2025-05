A cura della Redazione

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Terzigno:

CORSO ALESSANDRO VOLTA

CORSO LEONARDO DA VINCI

TRAVERSA OTTANTA MOGGIA

VIA AQUINI

VIA DEI PINI

VIA ENRICO AURICCHIO

VIA ENRICO FERMI

VIA GALILEO GALILEI

VIA GUGLIELMO MARCONI

VIA NAZIONALE PASSANTI

VIA NIUTTA

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA SAN FELICE

VIA VICINALE MASSERIA OTTANTA MOGGIA

VIA ZABATTA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 08:00 di venerdì 23 maggio 2025.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.