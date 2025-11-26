A cura della Redazione

Per delega della Procura distrettuale di Napoli, i Carabinieri della Stazione di Ottaviano hanno eseguito oggi un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento riguarda una persona indagata per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondo quanto emerge dagli accertamenti, l’indagato avrebbe chiesto a un imprenditore attivo nel settore del trasporto sanitario il pagamento di una somma di denaro per poter proseguire l’attività, sostenendo di muoversi per conto degli “amici di Castellammare” e facendo così riferimento alla possibile interferenza di un’organizzazione criminale in caso di rifiuto.

L’indagine è in corso e le accuse dovranno essere verificate nell’ambito del procedimento, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.