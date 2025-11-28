A cura della Redazione

Offrire un nuovo servizio alla comunità, promuovere il consumo responsabile, la sostenibilità e la qualità dell’acqua pubblica.

È questo il doppio obiettivo a cui punta la nuova Casetta dell’Acqua di Pollena Trocchia, installata in via Esperanto, nelle adiacenze del municipio. Sabato mattina, a partire dalle ore 10:30, la struttura sarà ufficialmente inaugurata e messa in funzione alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei rappresentanti di Ecoffice, la ditta che si occuperà della Casetta.

«Siamo felici di invitare la cittadinanza all’inaugurazione della Casetta dell’Acqua, che promuove sostenibilità, qualità e risparmio. Sono questi tre valori fondamentali per il nostro agire amministrativo, a cui cerchiamo di tendere sempre nel corso del nostro operato. La cerimonia di sabato, al termine della quale verrà anche offerto un buffet a tutti i partecipanti, sarà anche un momento per stare insieme e dare il benvenuto a un servizio in più per la nostra comunità», ha detto Ilenia Terracciano, assessore all’ambiente del Comune di Pollena Trocchia.

«Siamo lieti di ospitare sul territorio comunale la Casetta dell’Acqua, che riduce l’uso di bottiglie di plastica e le emissioni di Co2 legate al trasporto, offrendo acqua di qualità a prezzi contenuti. La cerimonia di domani sarà inoltre l’occasione per dare il via ufficialmente al funzionamento di altre due macchine: il nuovo distributore di sacchetti per la raccolta differenziata e il contenitore per il conferimento di piccoli RAEE, istallate sempre a ridosso della casa comunale» ha spiegato Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano.

(Foto d'archivio)

