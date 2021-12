A cura della Redazione

L'omicidio del commerciante Antonio Morione, ucciso ieri sers dopo aver subito una rapina nella sua pescheria in via Giovanni della Rocca a Boscoreale ha suscitato sgomento ed incredulità da parte dell'intera comunità boschese.

Dopo l'intervento del sindaco Antonio Diplomatico, che ha proclamato il lutto cittadino, anche il consigliere regionale Mario Casillo ha voluto esprimere il suo sdegno per l'efferato delitto.

"Quanto accaduto ieri sera a Boscoreale - afferma - mi lascia un profondo dolore. E' un Natale triste per tutta la nostra comunità. Antonio era un uomo onesto, un lavoratore, un padre che si guadagnava da vivere con la sua attività, insieme a tutta la sua famiglia. Antonio non c’è più, è stato strappato all’affetto dei suoi cari dalla crudeltà di persone senza scrupoli. Episodi di questo genere - conclude il capogruppo Pd alla Regione - non possono essere tollerati. Voglio esprimere il mio cordoglio e vicinanza alla famiglia di Antonio Morione".