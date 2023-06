A cura della Redazione

C'è anche l'ex sindaco di Boscoreale Gennaro Langella nella giunta varata dal neo primo cittadino del centro vesuviano, Pasquale Di Lauro. In tutto cinque componenti, due le donne.

“Una squadra che coniuga esperienza, conoscenza della macchina amministrativa e innovazione”. Di Lauro ufficializza la sua squadra di governo dopo l'attribuzione delle deleghe ai cinque assessori. "Una giunta nata dal confronto con le forze di maggioranza - spiega il sindaco - e che mette insieme la profonda conoscenza della macchina amministrativa con l’entusiasmo e la voglia di dare una svolta alla nostra città. E’ tempo che Boscoreale torni in connessione con i suoi cittadini. Gli assessori scelti sapranno interpretare sicuramente quest’esigenza, lavorando nell’esclusivo interesse della nostra comunità”.

Antonio Di Somma (il più giovane della compagine con i suoi 30 anni) ricoprirà la carica di vicesindaco, con deleghe a Pip Piani insediamenti produttivi, Cimitero, Sport e turismo, Bilancio e tributi, Eventi, Innovazione tecnologica in raccordo con digitalizzazione e smart city (delega conferita all’assessore Miccio); Ernesto Fiore si occuperà di Urbanistica, Edilizia privata e assetto del territorio, Bioma, Protezione Civile e Polizia Locale, Benessere animali e randagismo; Gennaro Langella guiderà i Lavori Pubblici, Manutenzione Strade, Pubblica Illuminazione, Fondi Europei, Pnrr, Verde e Area Fiera.

Le quote rosa sono Liberata Miccio, che avrà le deleghe a Edilizia scolastica, Commercio, Artigianato e Suap, Trasporto Scolastico, Politiche giovanili, Mercati e fiere commerciali, Attività produttive e Agricoltura, Politiche per le periferie, Decoro urbano, digitalizzazione e smart city in raccordo con l’innovazione tecnologica (delega conferita al vicesindaco Di Somma); e Ida Trito, a capo dei settori Servizi Sociali, Patrimonio e manutenzione alloggi popolari, Ambiente, Ambiente Reale e Cultura.

Il sindaco trattiene per sé le deleghe ad Affari legali, Contenzioso, Pubblica istruzione, Beni culturali, Personale.