A cura della Redazione

Una nuova fornitura di cestini in diverse strade di Boscotrecase per andare incontro alle richieste dei proprietari degli amici a quattro zampe.

"Abbiamo voluto dislocare in dieci punti strategici del paese altrettanti cestini per la raccolta delle deiezioni canine. Sono state privilegiate vie e piazze maggiormente attraversate dai pedoni, con la volontà di rendere un servizio utile, al contempo, garantire una maggiore pulizia e decoro nelle nostre strade" - dichiarano in una nota il sindaco Pietro Carotenuto e l'assessore con delega all'ambiente Francesco Monteleone.

I nuovi cestini sono stati posizionati in Piazza Municipio, Piazza Annunziatella, Piazza Matteotti, Piazza Sant'Anna, Piazza Casavitelli, all'esterno dell'Area Mercatale su Via Nazionale, Corso Umberto - Parcheggio ex Carcere, Via Cardinal Prisco, Via Tenente Luigi Rossi e Angolo Via Calabrese, presso la Nuova Stazione.

Nella giornata di sabato, di concerto con la Tekra, la società che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti sul territorio di Boscotrecase, è stata avviata la rimozione dei nastri e striscioni che hanno invaso la cittadina vesuviana in occasione della vittoria dello scudetto da parte del Calcio Napoli.

"Evitiamo che questi simboli di festa, con il passare del tempo, diventino rifiuti abbandonati agli angoli delle strade. Chiediamo ai tantissimi cittadini che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di una grande festa popolare, di supportare questa azione di smaltimento e differenziare nel modo giusto questi oggetti" - concludono gli amministratori di Boscotrecase.